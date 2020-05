Bill Paxton e Alien, imbarazzante errore sui social nel ricordare la star

Aliens Scontro Finale viene ricordato dai fan come un sequel di tutto rispetto, capace di mantenere alta la tensione anche grazie all'interpretazione di diversi attori, tra i quali Bill Paxton.

Interprete del soldato William Hudson, uno degli sfortunati personaggi che si ritrovano ad incontrare gli Xenomorfi nel film del 1986, Paxton è purtroppo scomparso il 17 maggio del 2017. Per ricordarlo nel giorno in cui avrebbe compiuto 65 anni, l'account ufficiale di Alien ha deciso di pubblicare un post con tanto di foto.

Encomiabile, se non fosse che l'attore che compare nella foto non è lui. Si tratta di Michael Biehn, che nell'universo di Alien ha interpretato il caporale Hicks, ucciso all'inizio di Alien 3 in maniera un po' sbrigativa secondo molti fan. C'è da dire che i due attori hanno partecipato allo stesso film, e hanno continuato a collaborare con Cameron anche per The Terminator, quindi l'errore deve essere stato commesso in buona fede, probabilmente a causa della leggerezza nel cercare immagini di repertorio. Anche se il post su Facebook è stato cancellato quasi subito, i fan si sono accorti al volo che qualcosa non andava e hanno cominciato a segnalare l'errore.



Per ingannare il tempo in attesa di novità per Alien Awakening, sequel che si propone di continuare la saga iniziata da Ridley Scott, arriva un'incredibile statua dello Xenomorfo a grandezza naturale.