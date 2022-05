Bill Paxton nasceva il 17 maggio: 'James Cameron miglior regista con cui abbia lavorato'

La morte di Bill Paxton ha lasciato tutti senza parole e nel giorno del suo compleanno noi di Everyeye vogliamo ricordare questo straordinario attore che tra gli altri ha avuto modo di lavorare con James Cameron non solo in Titanic ma anche in Terminator e Aliens.

E proprio a proposito del celebre papà di Avatar, l'attore negli anni scorsi ha detto: "James Cameron è il miglior regista con cui abbia lavorato. Questo ragazzo ha più integrità di chiunque abbia mai incontrato in vita mia".

L'amore tra i due era certamente reciproco, e quando Bill Paxton è venuto a mancare, James Cameron sui social ha scritto: "Bill era un'artista consumato. Amava e collezionava arte. Aveva un incredibile rispetto per la cultura e la letteratura. Era davvero unico e come lui non ci sarà più nessuno. Penso al suo gusto per la vita, per l'essere creativi, era sempre impegnato a pensare al prossimo progetto! Inoltre sapeva esattamente come interessare le persone intorno a lui alle cose che faceva o che avrebbe voluto fare. Quando abbiamo lavorato insieme ho sempre apprezzato le sue idee ma allo stesso tempo ha saputo interpretare il personaggio esattamente come lo volevo. Non cercava di prendere il mio posto come regista!".

L'improvvisa scomparsa di Bill Paxton è avvenuta nel 2017 poco dopo un intervento chirurgico al cuore a seguito di aneurisma aortico. La famiglia dell'attore ha ottenuto un risarcimento 1 milione di dollari dall'ospedale che ha operato la star di Titanic, ritenendolo responsabile della sua prematura dipartita.