Bill Nighy, la star di Ritorno al Marigold Hotel rivela: 'Non mi sono mai sentito uomo'

Questa sera va in onda su Rai 2 Ritorno al Marigold Hotel, film del 2015 diretto da John Madden, che vanta un cast spettacolare composto tra gli altri da Judi Dench, Maggie Smith, Dev Patel e Bill Nighy. Proprio quest'ultimo che nella pellicola interpreta Douglas Ainslie ha di recente rivelato di non essersi mai sentito completamente uomo.

Il notissimo attore britannico, che ha preso parte a numerose pellicole di successo tra cui citiamo Love Actually, Underwold e Pirati dei Caraibi, ha ammesso di non essersi mai sentito particolarmente a suo agio con la tradizionale nozionale nozione di mascolinità.

Intervistato dal Guardian, ha detto: "Non mi piace quasi nessuna versione dell'essere maschio, francamente. Non ho mai trovato attraenti le varie espressioni di mascolinità. Quando ero più giovane stavo zitto in compagnia degli uomini perché ho sempre sentito di non esserlo".

Nighy ha poi posto l'accento sul concetto di maschilismo che regola il mondo dalla notte dei tempi: "Nei secoli si è diffusa l'idea che gli uomini siano superiori, che le donne siano il sesso debole. Io credo che queste siano tutte str****te. Il mito delle donne deboli è solo propaganda maschile".

La star ha continuato dicendo che a meno che la misoginia e il sessismo non vengano affrontati correttamente, il mondo continuerà a essere un luogo oscuro

"Gli uomini se la cavano sempre, da secoli ormai. Fino a quando non ci occuperemo di politica sessuale, il mondo non funzionerà mai correttamente. Ci sono sempre persone che cercano di fermare il processo di civilizzazione. Cose medievali che non penseresti possano accadere nel 2020 e invece..."

Cosa ne pensate delle parole di Bill Nighy? Fatecelo sapere nei commenti e intanto date un'occhiata alla nostra recensione di Ritorno al Marigold Hotel.