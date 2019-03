Bill Nighy e Mia Goth nel nuovo adattamento di Emma di Jane Austen

Si espande il cast del nuovo adattamento cinematografico dell'opera di Jane Austen, Emma: dopo aver ingaggiato Anya Taylor-Joy come protagonista, la Focus Features ha allargato il cast del film con le new entry Bill Nighy e Miranda Hart.

Insieme a loro, nel progetto sono entrati ufficialmente anche Josh O'Connor, Mia Goth, Callum Turner, Rupert Graves, Gemma Whelan, Amber Anderson e Tanya Reynolds.

Ricordiamo che l'opera della Austen, pubblicata per la prima volta nel 1815, è già stata adatta per il cinema nel 1996, con Gwyneth Paltrow nella parte della protagonista; il libro, inoltre, servì come fonte di ispirazione principale per il cult degli anni '90 Ragazze a Beverly Hills, che adattava il romanzo della Austin nella Los Angeles di fine XX secolo.

La storia è sul personaggio di Emma Woodhouse, una ragazza che non può fare a meno di intromettersi costantemente nelle vicende amorose altrui. Il film segnerà il debutto alla regia cinematografica di Autumn de Wilde, che in precedenza ha lavorato esclusivamente come regista di videoclip musicali.

Mia Goth è apparsa recentemente in Suspiria di Luca Guadagnino, del quale abbiamo analizzato nel dettaglio le tre scene principali in un nostro speciale. Ricordiamo inoltre che Anya Taylor-Joy, vista in Glass di M. Night Shyamalan, è entrata a far parte del cast di Peaky Blinders 5.