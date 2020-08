Bill Murray torna con Sofia Coppola nel trailer ufficiale di On The Rocks: guardate!

E' finalmente arrivato online grazie alla A24 il primo trailer ufficiale di On The Rocks, nuovo film scritto e diretto da Sofia Coppola con protagonisti Bill Murray e Rashida Jones.

Il film racconta la storia di "una giovane madre di New York che ha dovuto affrontare improvvisi dubbi sul suo matrimonio mentre si allea con il padre playboy per pedinare il marito". Presentato come "una scintillante avventura comica per le vie di New York City", On The Rocks è anche la "storia di un padre e una figlia che riescono finalmente ad avvicinarsi l'uno all'altra". La regia Sofia Coppola ha voluto scrivere con coraggio una "esuberante lettera d'amore a New York, in una commedia di scontro tra generazioni sul come a volte possiamo vedere il mondo e le relazioni in modo molto diverso rispetto ai nostri genitori: una divertente celebrazione delle complicazioni che legano le famiglie moderne, anche se ci legano con nodi e modi folli".

Sebbene la coppia Coppola e Murray abbia lavorato insieme per l'ultima volta nello speciale Netflix del 2015 A Very Murray Christmas, il nuovo film co-prodotto da A24 e Apple segna il loro ritorno in sala 17 anni anni dopo Lost in Translation, l'acclamato dramedy con Scarlett Johansson che valse alla Coppola l'Oscar per la migliore sceneggiatura originale oltre ad una nomination per il miglior film, miglior regista e miglior attore per Murray.

Il film, secondo quanto riportato, è stato negato a Venezia per via di Apple.