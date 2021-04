Bill Murray, la star elogia Wes Anderson:'Trasforma fare i film in una vera esperienza'

Bill Murray e Wes Anderson condividono un'amicizia e una collaborazione che dura da oltre vent'anni ma c'è qualcosa che l'attore non conosce del regista. Anderson sinora ha diretto 10 film, compreso The French Dispatch, e nove di questi hanno visto nel cast Bill Murray. L'unico a cui non ha partecipato è il film d'esordio: Un colpo da dilettanti.

Un film che Bill Murray ha ammesso di non aver ancora visto:"Continuavo a ricevere questi appunti dal mio agente, che continuava ad inviarmi cassette del suo primo film, Un colpo da dilettanti. Probabilmente ho la più grande collezione di Un colpo da dilettanti rispetto a qualsiasi essere umano sul pianeta e non ho ancora visto il film. Non sono mai riuscito a guardarlo" ha ricordato l'attore al Santa Barbara International Film Festival.



Quando gli mandarono la sceneggiatura di Rushmore, l'agente di Murray gli chiese se volesse incontrare il regista:"E dissi 'No, non è necessario'. Volevano davvero che lo facessi e dissero 'Cosa?' e ho detto 'Lui sa esattamente cosa vuole fare'. Quando lessi la sceneggiatura, sapevo che era un ragazzo che sapeva esattamente cos'avrebbe fatto. Mi dissero 'Vuoi incontrarlo?' e risposi 'Non è necessario, quando giriamo?' Fu così".

Bill Murray sarà presente nel cast di The French Dispatch, il nuovo film di Wes Anderson che potrebbe essere presentato al Festival di Cannes.



Nel frattempo potete gustarvi il primo trailer di The French Dispatch.