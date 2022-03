Bill Murray rivela: 'Ecco perché io ed Eddie Murphy rifiutammo Batman'

Bill Murray si prepara a tornare al cinema con un nuovo film quando si parla ancora una volta di una vecchia storia: quella del film comico di Batman e Robin con Murray ed Eddie Murphy, che sarebbe stato diretto dal regista di Ghostbusters Ivan Reitman. Ma perché non si è mai fatto?

Secondo quanto riportato, i due attori non erano d'accordo su chi di loro avrebbe interpretato Batman. "Ho parlato con Eddie Murphy di questa cosa, ed Eddie voleva interpretare Batman", ha detto Murray a Never-Weres di Yahoo. "Questo è il modo in cui è andata quella conversazione." L'attore ha poi aggiunto, probabilmente scherzando, che la scelta di Murphy come Batman gli avrebbe lasciato un ruolo che proprio non voleva: quello di Robin.

"Non voglio essere il Boy Wonder di nessuno", ha dichiarato in merito Murray. "Forse tanto prima, quando ero un ragazzo giovane. Ma negli anni '80 era già troppo tardi per questo. Inoltre, non potevo portare a casa quell'outfit. Eddie sta bene con il viola, e io sto bene con il viola. Con il rosso e il verde sembro uno degli elfi di Babbo Natale. Era solo una questione di vanità nella produzione. Non poteva succedere."

Il film, dunque, non si è mai fatto, e tutto ciò ha portato poi al Batman di Tim Burton nel 1989. Ci si chiede però cosa sarebbe successo al franchise se la versione comica di Reitman fosse stata realizzata.