Bill Murray partecipa a un torneo di golf: il video dell'ultima buca è già virale!

Un'apparizione di Bill Murray è sempre degna di nota, ma stavolta l'attore di Ghostbusters e Ricomincio da capo ha superato perfino se stesso, partecipando a un torneo di golf professionistico, il Pebbe Beach Pro-Am, dando sfoggio di tutta la sua personalità e professionalità sul campo: il video in cui manda in buca l'ultima pallina è già virale.

L'attore, che ha un po' scimmiottato il suo personaggio in Palla da golf, film del 1980 diretto da Harold Ramis, indossando anche un cappellino molto simile a quello della pellicola cult, ha compiuto una mossa in linea con le caratteristiche del suo personaggio. Fingendo di guardare oltre l'orizzonte, ha colpito la pallina di spalle, mandandola in buca e scatenando la reazione della folla presente alla partita. Dopodiché, Murray ha esultato a modo suo tirandosela giustamente davanti al pubblico.

Tornando al cinema, Bill Murray sarà in AntMan 3 prossimamente e in una recente intervista Murray ha confermato di essere un villain nella terza pellicola del franchise con Paul Rudd ed Evangeline Lilly. Nel corso della sua ultima ospitata al The Eli Manning Show, infatti, Murray si è lasciato sfuggire che il suo personaggio in Ant-Man and the Wasp: Quantumania "sarà un villain", senza ovviamente specificare il nome del suddetto bad guy. La scelta, a questo punto, è piuttosto ampia: resta, ovviamente, anche il punto interrogativo relativo al minutaggio di cui il nostro Bill potrà godere nel corso della sua prima apparizione nell'MCU.

Dei recenti rumor avevano parlato di un Bill Murray pronto a vestire i panni di Krylar, personaggio apparso una sola volta nell'universo Marvel cartaceo e che potrebbe, a quel punto, rappresentare poco più di una comparsa nel film di Peyton Reed: le ultime parole dell'attore, però, ci lasciano pensare a qualcosa di diverso.

