Bill Murray, lutto in famiglia per la star di Ghostbusters: è morto il fratello Ed

Il William Murray Golf, legato a Bill Murray e al suo amore per il golf, ha pubblicamente annunciato qualche ora fa la scomparsa di Ed Murray, uno dei fratelli della star di Ghostbusters. Sebbene non abbia perseguito la carriera d'attore come Bill e altri dei suoi fratelli, Ed Murray è stato d'ispirazione per il film Palla da golf.

In particolare per il personaggio di Danny Noonan, interpretato da Michael O'Keefe. Il film è interpretato da Bill Murray e venne co-scritto da un altro fratello, Brian Doyle-Murray, apparso nel film nel ruolo di Lou Loomis.

Ed Murray ricevette anche un riconoscimento speciale nei titoli di coda e vi appare come comparsa.



Ecco il post con il quale è stata annunciata la sua morte:"È con il cuore pesante che annunciamo la scomparsa della leggenda Ed Murray. Prende il nome dal patriarca della famiglia, è stato Ed che ha introdotto la famiglia Murray al meraviglioso gioco del golf - facendo il caddie all'Indian Hills Country Club - all'età di 10 anni, nientemeno".

Proprio la storia di Ed Murray con il mondo del golf ha ispirato la scrittura di Danny Noonan in Palla da golf, diretto da Harold Ramis.

"Ed e tutti e cinque i fratelli Murray sono anche membri della Caddy Hall of Fame, qualcosa di cui tutti i ragazzi sono orgogliosi, poiché questo gioco ha contribuito a dare forma alle loro vite; è stato un onore per tutti noi conoscerlo e trascorrere del tempo con lui nell'ultimo mezzo decennio, mentre abbiamo costruito questo marchio con la famiglia Murray e la sua perdita è un vuoto che non verrà mai riempito. Grazie per esser stato sempre così gentile, Ed [...]"

