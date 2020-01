Bill Murray ha girato il sequel di Ricomincio da Capo per uno spot del Super Bowl

Il candidato all'Oscar Bill Murray riprenderà la parte del meteorologo Phil Connors dal film Ricomincio da Capo per uno spot della Jeep che andrà in onda durante il Super Bowl.

Come potete vedere nelle immagini in calce all'articolo (tra l'altro condivise dall'account del fratello dell'attore), Murray è stato immortalato in quel di Woodstock, Illinois, la stessa città in cui fu girato il cult del 1993.

La mossa è chiaramente strategica, dato che l'evento sportivo si terrà - guarda caso - proprio il 2 febbraio, nel Giorno della Marmotta, il celebre Groundhog Day, festività che dà il titolo al film nella sua versione originale. Inoltre, il sito JoBlo riporta che per questo "sequel" tornerà anche Stephen Tobolowsky nei panni di Ned Ryerson, con Brian Doyle-Murray, fratello di Bill Murray, che interpreterà il sindaco Buster Green.

In Ricomincio Da Capo, diretto da Harold Ramis e scritto a quattro mani con Danny Rubin, Bill Murray è il meteorologo televisivo Phil Connors, che controvoglia deve recarsi nella piccola città di Punxsutawney, in Pennsylvania, per fare un reportage sulla tradizionale ricorrenza del Giorno della Marmotta. Qui però rimane intrappolato in un loop temporale: ogni mattina, alle sei, la radio lo sveglia e la giornata si si ripete in maniera inesorabile sempre uguale alla precedente.

Cosa ne pensate? Conoscete il film originale? Siete felici di questa trovata? Ditecelo nei commenti.

