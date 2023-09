Bill Murray compie 73 anni: 'Spesso rubo cose ai passanti per vedere le loro facce'

Il Bill Murray off-screen è probabilmente esattamente ciò che i suoi fan si aspetterebbero: un buontempone capace di seminare il caos con i suoi scherzi e la sua voglia di provocare anche a 73 anni appena compiuti, come dimostrano alcune sue ormai celebri dichiarazioni rilasciate qualche tempo fa.

L'attore stranamente assente dall'ultimo film di Wes Anderson ha infatti raccontato prima di tutto di quando, durante le riprese di Ghostbusters, sfruttava gli abiti di scena per rubacchiare ai negozi della zona: "Giravamo in divisa, entravamo nei negozi e dicevamo: 'Dobbiamo esaminare un po’ di queste cose' e scappavamo fuori pieni di roba per poi tornare dicendo: 'Ok, è tutto in regola'. È stato incredibilmente divertente, pensavano tutti che fossimo delle autorità per le divise!".

Con il tempo, però, la musica non sembra esser cambiata: "Con il tempo non sono per niente cambiato. Spesso rubo cose ai passanti ignari solo per vedere le loro facce incredule. Una volta ho preso delle patatine fritte ad un signore e al suo stupore ho risposto: 'Prova a dire che Bill Murray ti ha mangiato le patatine, non ti crederà nessuno!" E voi, andreste a raccontare in giro una cosa del genere? Fatecelo sapere nei commenti... Chissà che, dopo aver letto le parole del buon Bill, qualcuno non finisca per credervi!