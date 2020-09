Bill Murray compie 70 anni: 5 film con la star di Ghostbusters da rivedere assolutamente

È un amico a cui non puoi non voler bene, Bill Murray: in più di 40 anni di carriera l'attore ci ha regalato decine di performance a cui ci siamo istantaneamente affezionati, spingendoci a trattarlo quasi come fosse un amico di famiglia le cui visite non siano mai un dispiacere. Ma quali di queste visite abbiamo amato in particolar modo?

Nel giorno in cui il caro Bill compie i suoi primi 70 anni fare una cernita dei suoi film che tutti dovremmo rivedere il prima possibile è sicuramente il miglior modo per festeggiarlo e passare una bella serata in sua compagnia: la scelta è ovviamente piuttosto difficile, ma il cuore ha saputo infine guidarci verso una selezione di 5 titoli.

Ghostbusters è ovviamente una presenza scontata nella nostra lista, soprattutto in vista dell'attesissimo terzo capitolo che segnerà il ritorno in scena dei nostri eroi; sempre in tema grandi ritorni, inoltre, perché non far aumentare il già alto hype per il nuovo Space Jam riguardando l'indimenticabile film in tecnica mista con Michael Jordan e i Looney Tunes?

Lost in Translation ci offre invece un Bill Murray sicuramente diverso dai precedenti due: intimo, disilluso, silenzioso, intenso e capace anche in questo caso di regalarci emozioni profonde; Le Avventure Acquatiche di Steve Zissou è invece la perfetta sintesi del rapporto umano e artistico tra Murray e Wes Anderson, mentre Broken Flowers una perla forse meno conosciuta del dovuto targata Jim Jarmush.

Cos'aspettate, dunque? Correte a festeggiare il compleanno del nostro Bill! A proposito: sapevate che Murray fece prendere un bello spavento a Sofia Coppola prima dell'inizio delle riprese di Lost in Translation? L'attore, però, si dimostrò persona di parola.