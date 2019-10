Bill Murray è stato assunto da un ristorante cinese all'aeroporto di Atlanta

Bill Murray ha rilevato quale sarebbe l'unico lavoro che farebbe se non facesse l'attore. Parlando con Amy Schumer in un podcast, Murray ha dichiarato:"Ho compilato una domanda presso il P.F. Chang's dell'aeroporto di Atlanta, perché penso sia uno dei posti migliori". La frase ha stupito molto Amy Schumer:"Fare cosa? Quale lavoro?".

E se all'inizio la richiesta non è stata esaudita, sembra che ora sia arrivata un'offerta sul tavolo dell'attore:"Bill sei assunto!" ha scritto la catena di ristoranti su Twitter. Quindi sembra che Bill abbia appena trovato un nuovo lavoro.

Una prospettiva divertente ma non realistica, visto il grande successo dell'attore nel mondo del cinema. Recentemente Bill Murray ha ricevuto il premio alla carriera alla Festa del Cinema di Roma.



Sempre nel podcast, Murray ha parlato del suo lavoro con Jim Jarmusch:"Mi è piaciuto molto quello che ho fatto con Jim, Broken Flowers. Ho pensato che non avrei potuto fare di meglio. E ho pensato davvero che fosse la fine".

Bill Murray tornerà in Zombieland - Doppio colpo, il sequel di Benvenuti a Zombieland, sempre diretto da Ruben Fleischer.

Inoltre l'attore tornerà nel nuovo capitolo di Ghostbusters, diretto da Jason Reitman, dove ritroverà i suoi vecchi compari Dan Aykroyd, Ernie Hudson e Annie Potts. Recentemente Murray ha recitato anche nell'ultimo film di Jarmusch, I morti non muoiono, al fianco di Adam Driver e Danny Glover.