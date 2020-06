Bill Murray e Anne Hathaway protagonisti del film Bum's Rush di Aaron Schneider

Se dopo Garfield e L'Isola dei Cani vi mancava Bill Murray in qualità di doppiatore, non temete: l'attore affiancherà Anne Hathaway nel nuovo film di Aaron Schneider, Bum's Rush, in cui interpreterà nuovamente un amico a quattro zampe.

Con una sceneggiatura di C. Gaby Mitchell (Blood Diamond, Get Low) e per la regia del Premio Oscar Aaron Schneider (Get Low, Two Soldiers), Bum's Rush potrà vantare la presenza di Bill Murray, Anne Hathaway e Robert Duvall (quest'ultimo sarebbe ancora in trattative).



La pellicola, come riporta la sinossi ufficiale, è un live-action che avrà come protagonista "Pearl (Hathaway), un'abile artigiana di calzature su misura. La sua strada verrà a incrociarsi con quella di un cane randagio di nome Bum (Murray). Queste due anime indipendenti si ritroveranno a un bivio, e dovranno prendere una decisione che cambierà per sempre i loro cuori e le loro menti".

Le riprese avranno luogo a Santa Barbara e in New Mexico, ma non sappiamo ancora quando dovrebbero iniziare.

"Sono così felice di poter collaborare nuovamente con i miei colleghi di Get Low Robert Duvall, Bill Murray e C. Gaby Mitchel, e ovviamente sono deliziato all'idea di lavorare con Anne Hathaway e Sarah Green. È un progetto davvero speciale e sono entusiasta di farne parte" ha commentato Aaron Schneider.

"Siamo tutti amanti dei cani in questa squadra, e ora più che mai ne apprezziamo il valore nelle nostre vite. Siamo entusiasti di collaborare con Rocket Science e CAA per portare questa storia estremamente attuale sullo schermo" hanno invece affermato in un comunicato la produttrice Sarah Green e C. Gaby Mitchell, anche lei tra i produttori del film.

Bum's Rush sarà venduto al Cannes Virtual Market.