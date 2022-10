Bill Murray, l'accusa di Seth Green: 'Mi gettò in un bidone dell'immondizia'

Tanto amato dai fan, tanto non particolarmente apprezzato dai molti suoi colleghi: è uno strano destino quello di Bill Murray, sempre che di destino si possa parlare, dal momento in cui (se le accuse rivoltegli dovessero risultare fondate) la star di Ghostbusters e Lost in Translation sembrerebbe averci messo del suo.

Già nei mesi scorsi Murray era stato accusato dalle sue co-star di Being Mortal di aver tenuto comportamenti inappropriati sul set, causando addirittura la sospensione delle riprese del film d'esordio di Aziz Ansari da regista: al coro si è aggiunto in queste ore Seth Green, che ha raccontato di esser stato letteralmente scaraventato in un bidone dell'immondizia dall'attore quando aveva appena 9 anni.

"Mi vide seduto sul bracciale di questa sedia e mi fece una scenata sul fatto che io fossi seduto al suo posto. [...] Mi prese a testa in giù, mi tenne sospeso su un bidone dell'immondizia e fece: 'L'immondizia va nell'immondizia'. E io gridavo, agitavo le braccia. Mi lasciò cadere nel bidone, io ero terrorizzato. Scappai via, andai a nascondermi sotto il tavolo nel mio camerino e piansi" sono state le parole di Green.

Vedremo se la star di Ricomincio da Capo e Space Jam avrà qualcosa da dire al riguardo: proprio pochi giorni fa, a tal proposito, sono saltati fuori alcuni dettagli sul comportamento di Bill Murray sul set di Being Mortal.