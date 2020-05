Bill Murray: 5 bizzarre vicende dell'attore di Ember: II mistero della città di luce

Se volessimo descrivere Bill Murray in poche parole ne basterebbero tre: follia, ironia e imprevedibilità. Negli anni l'attore ha recitato in molteplici film, divenendo egli stesso icona pop e cinematografica. Ecco quindi cinque bizzarri episodi che lo vedono protagonista dentro e fuori dal set e che non tutti conoscono.

Nel 2004 ha doppiato Garfield nel live-action ispirato alle celebri strisce a fumetti del "felice, grasso, pigro gatto" , ma sembra che abbia accettato il ruolo e il cachet di soli $50.000 solo perché convinto che alla regia ci sarebbero statti i fratelli Coen.

Nel 2006 si imbucò ad una festa di compleanno di uno studente norvegese. La scusa? "Era piena zeppa di affascinanti donne scandinave". Durante la festa scherzò con tutti gli invitati e, dopo aver bevuto vodka da una tazza per il caffè, aiutò anche a lavare i piatti.

Sul set di Where The Buffalo Roam rischiò di morire affogato per mano del regista Hunter S. Thompson: dopo aver bevuto insieme tra i due nacque una violenta discussione, in seguito alla quale l'attore fu legato ad una sedia e gettato in una piscina... Fu salvato appena in tempo dallo stesso Thomson.

Anche con Robert De Niro non sono mancati gli imprevisti, stavolta però a discapito dell'attore di Taxi Driver: durante le riprese di Lo sbirro, il boss e la bionda (1993) Murray ruppe accidentalmente il naso al collega.

A chiudere la tripletta di imprevisti cinematografici c'è una delle aggressioni più improbabili del cinema. In Ricomincio da Capo Murray interpreta il giornalista Phil Connors e mentre girava una scena che coinvolgeva i pelosi animali, il nostro fu morso per ben due volte da una marmotta. Proprio di Ricomincio da Capo è in lavorazione un sequel, che lo vedrà nuovamente protagonista.

Stasera su Paramount Channel alle 21:15 potrete rivedere Bill Murray in Ember: II mistero della città di luce, in cui reciterà al fianco di Saorse Ronan e Harry Treadaway.