Bill Murray, i 10 migliori film della star di Ghostbusters secondo IMDb

Di ritorno questa sera nelle tv italiane con The Limits of Control di Jim Jarmusch, Bill Murray è uno degli attori più amati e iconici della sua generazione. Da Ghostbusters a Ricomincio da Capo, l'attore ha regalato negli anni una serie di interpretazioni a dir poco memorabili, ma qual è il film migliore a cui ha preso parte?

Ripercorriamo insieme la carriera di Bill Murray grazie al sito di IMDb, confrontando i voti degli utenti per capire a grandi linee quali pellicole della sua filmografia hanno avuto maggiore presa sul pubblico. Come potete vedere qui di seguito, la top 10 del sito è dominata dalla collaborazione con Wes Anderson, da cui sono nate alcune delle sue interpretazioni più amate, e non mancano le firme di Tim Burton, Sofia Coppola e Sidney Pollack. Ecco la classifica:

10. Tootsie (1982) - 7.4

9. I Tenebaum (2001) - 7.6

8. Rushmore (1998) - 7.7

7. Lost In Translation (2003) - 7.7

6. Ed Wood (1994) - 7.8

5. Fantastic Mr. Fox (2009) - 7.8

4. Moonrise Kingdom (2012) - 7.8

3. Ghostbusters (1984) - 7.8

2. L'isola dei cani (2018) 7.9

1. Ricomincio da capo (1993) - 8.0

Siete d'accordo con queste scelte? Fatecelo sapere nei commenti. Vi ricordiamo che Murray, apparso l'anno scorso ne I morti non muoiono di Jim Jarmusch, quest'anno apparirà nell'atteso The French Dispatch di Wes Anderson. Inoltre, l'attore tornerà a vestire i panni di Peter Venkman in Ghostbusters: Legacy.