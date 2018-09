Three From Hell: Bill Moseley parla della violenza gratuita del film di Rob Zombie

Bill Mosely riprenderà il suo ruolo di Otis Driftwood in Three From Hell, capitolo finale della trilogia horror firmata Rob Zombie e composta da La casa dei 1000 corpi e La casa del diavolo. Parlando con Rou Morgue, l'attore ha rivelato qualche dettaglio sull'attesa pellicola, soprattuto per quanto riguarda la violenza gratuita.

"Tutte le persone che hanno amato La casa dei 1000 Corpi e La casa del diavolo saranno investite di felicità ed entusiasmo quando vedranno Three From Hell " ha detto Moseley. "Sono sicuro che piacerà molto. Da quello che ho sentito da Rob, è molto felice ed entusiasta di com'è venuto il film e sarà stracolmo di violenza gratuita, il che è grandioso, perché ultimamente sono usciti tanti buoni film horror che però ne sono privi. Voglio dire, in questi horror la violenza è ottima, efficace, ma non è gratuita, ed è proprio questo che manca ai fan. Penso che ci manchi la violenza per il gusto di farla – decapitazioni, fucilate in faccia, tutta roba tosta che ora vediamo raramente."

Oltre a Moseley, nel film Sid Haig tornerà a vestire i panni dell'iconico Capitano Spaulding. Nel cast troviamo anche Jeff Daniel Phillips, Danny Trejo (Machete), Clint Howard (Solo: A Star Wars Story), Richard Brake (Batman Begins), Dee Wallace (The Howling) and Austin Stoker.

Durante La casa del diavolo, i protagonisti Baby e Otis riuscirono ad evitare la cattura da parte delle autorità rivolgendosi proprio a Spaulding, che si unì a loro lungo il viaggio di distruzione e morte raccontato nel film. La scena finale del film, che vedeva i protagonisti lanciati a tutta velocità contro un blocco della polizia, ha tenuto nascosto il reale destino dei personaggi.

3 From Hell arriverà in sala nel 2019.