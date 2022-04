Bill Maher contro Jada Pinkett Smith: 'Perchè non indossi una fo****a parrucca?'

La diatriba tra Chris Rock e Will Smith continua a tenere banco tra i media internazionali e così a quasi una settimana da quanto accaduto, Bill Maher ha preso la parola e in modo molto duro ha invitato Jada Pinkett Smith ad indossare la parrucca per evitare spiacevoli commenti sulla sua alopecia.

Il comico intervenuto ad un talk show in cui si discuteva proprio di quanto avvenuto nel corso la cerimonia di premiazione degli Oscar ha detto: "Perchè non indossi una fo****a parrucca agli Oscar se la tua alopecia ti fa soffrire così tanto?".

Maher ha poi aggiunto: "Voglio dire, se sei così fortunato nella vita da avere questo problema medico e non altri più complessi, dì solo 'grazie, Dio'. Non è in pericolo di vita. Sai, la perdita di capelli colpisce molte più persone di quanto si possa immaginare, certo per l'80% si tratta degli uomini, ma succede davvero a tante persone. Fa parte dell'irreversibile processo dell'invecchiamento. Credimi, lo so: è il degrado della carne. Succede a tutti noi".

Rincarando ulteriormente la dose ha detto: "Se la tua condizione ti fa stare così male, vai agli Oscar e indossi una dannatissima parrucca. Sono cose che succedono durante il percorso della vita. É un po' come quando i tuoi capelli diventano bianchi e li tingi perchè non vuoi fare i conti con l'età che avanza, se perdi i capelli e stai male opti per una soluzione alternativa".

Naturalmente, gli altri intervenuti alla discussione hanno provato a far comprendere al comico che probabilmente Jada Pinkett Smith nonostante la sofferenza vuole provare ad essere d'esempio per tutti quelli che stanno vivendo la sua stessa situazione. Intanto, proprio per via dello schiaffo a Chris Rock, Will Smith ha lasciato l'Academy e, sembra che l'attore potrebbe arrivare addirittura a perdere l'ambita statuina.