Bill Hader e lo scherzo imbarazzante ideato da sua figlia davanti gli occhi di Chris Pratt

Bill Hader, che abbiamo recentemente visto nel nuovo trailer di Barry 3, ha raccontato al Jimmy Kimmel Live! dello scherzo fatto da sua figlia, che è riuscita a metterlo in imbarazzo davanti gli occhi di Chris Pratt. Il comico ha poi ammesso di essere rimasto orgoglioso del senso di umorismo di sua figlia.

"Stavo cenando in un ristorante con le mie figlie e, vivendo a Los Angeles, a volte entrano altre celebrità. Chris Pratt è entrato ... e io dico: "Ragazzi, non andate fuori di testa, ma i Guardiani della Galassia, sapete?", ha spiegato Hader. "E mia figlia era tipo, 'Oh, mio ​​Dio.' E poi la bambina di nove anni, che all'epoca ne aveva otto, dice: "Conosco suo figlio". E io dico, 'Davvero?' Lei è tipo, 'Sì, conosco suo figlio, posso andare laggiù e salutarlo?' E io ero tipo, 'No, sta mangiando, lascialo in pace, per favore.' Quindi mangiamo, finiamo, paghiamo, lei dice: "Papà... posso andare per favore a salutarli? Per favore?" Quindi mi sono sentito malissimo".

Ha continuato: "Camminiamo laggiù, gli do un colpetto sulla spalla, 'Ehi Chris, Bill Hader. Saturday Night Live ... Barry. No? Skeleton Twins? No? Beh, Skeleton Twins è un piccolo film.' Ad ogni modo, quindi mi avvicino e dico: "Ehi Chris, mia figlia conosce tuo figlio". E mia figlia dice: 'Non conosco suo figlio. Volevo incontrare Chris Pratt.'"



L' attore ha poi concluso scherzando: "Volevo strangolarla, ma non sono mai stato più orgoglioso di mia figlia in vita mia. Gli chiedo: 'Perché l'hai fatto?' e lei era tipo, 'Non lo so.' Io ero tipo, 'Mi farai fare così tanti soldi.'"

Intanto, James Gunn ha difeso Chris Pratt dalle accuse dei fan di Guardiani della Galassia 3.