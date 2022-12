Bill Cosby tornerà in tour nel 2023! 'C'è tanto divertimento in ciò che voglio raccontare'

Gli anni di galera non sembrano aver intaccato l'entusiasmo di Bill Cosby: rilasciato nel 2021 dopo l'annullamento della condanna deciso dalla Corte Costituzionale, l'attore de I Robinson sembrerebbe pronto a tornare in attività dopo anni di assenza dalle scene, puntando questa volta non al piccolo schermo, ma al palcoscenico.

Recentemente ritenuto colpevole di un'aggressione sessuale avvenuta nel 1975, Cosby è infatti stato intervistato da Scott Spears per WGH Talk: "Quando finirà tutto ciò, sento che potrò esibirmi e tornare a essere il Bill Cosby che il mio pubblico conosce" sono state le parole dell'attore, che ha poi confermato di voler tornare in tour nel corso del 2023.

"Sì, perché c'è così tanto divertimento nelle cose che voglio raccontare. Anni fa, forse un decennio fa, ho capito che è meglio dire certe cose solo dopo averle scritte" ha quindi concluso il comico. Cosby, ricordiamo, ha trascorso in galera gli anni tra il 2019 e il 2021 dopo esser stato riconosciuto colpevole di violenze sessuali aggravate: ad accusare il popolarissimo attore sono state, nel corso degli anni, circa 70 donne.

Cosby ha interrotto la sua attività nel 2014, quando la pressione derivata dalle accuse di stupro (nel 2015, a tal proposito, l'attore ammise di aver utilizzato il Quaalude su alcune donne) cominciò a essere impossibile da ignorare. Vedremo, in ogni caso, se i procedimenti ancora in corso permetteranno all'attore di portare a compimento le sue intenzioni per il prossimo anno.