Bill Cosby condannato: la star de I Robinson sconterà dai 3 ai 10 anni di prigione

La star della tv Bill Cosby è stato riconosciuto colpevole e dovrà scontare dai tre ai dieci anni di prigione per aver somministrato droga e aver aggredito sessualmente nel 2004 l'ex impiegata della Temple University, Andrea Constand. Il giudice della contea di Montgomery, in Pennsylvania, ha definito Cosby un 'predatore sessuale violento'.

Le vicende che ruotano attorno alle accuse di molestie sessuali nei confronti di Bill Cosby risalgono ai primi anni 2000, quando alcune donne iniziano ad accusare l'attore di abusi sessuali. In particolare, nell'aprile 2006, Cosby viene citato in giudizio da Andrea Constand, che lo accusa di averla aggredita sessualmente nella casa di lui a Philadelphia nel 2004. La donna afferma di essere stata violentata dalla star mentre era sotto l'effetto di alcune pillole somministratele a sua insaputa dall'attore.

Bill Cosby nega ogni accusa ma in seguito altre donne iniziano a puntare il dito contro di lui, con accuse di violenza e stupro.

Dal 2014 l'attore diminuisce le sue apparizioni in pubblico e nel 2015, dopo le sue ammissioni sull'utilizzo del Quaalude somministrato ad alcune donne allo scopo di commettere abusi sessuali, l'immagine dell'attore è del tutto compromessa, con la Disney che rimuove la sua statua nel parco a tema in Florida e il New York Magazine che pubblica una copertina con le foto di tutte le donne che lo accusano.

Dopo l'arresto a fine 2015 in seguito all'accusa formale presentata in Pennsylvania, Cosby rimane in libertà in attesa del processo che inizia nel 2017 e si rivela molto controverso per la mancanza di un verdetto unanime. Bill Cosby in seguito ad un nuovo processo è stato giudicato colpevole e ora dovrà abbandonare la sua casa, nella quale ha trascorso gli arresti domiciliari.

ll giudice Steven O'Neill ha condannato Cosby ad un periodo dai tre ai dieci anni di reclusione in 'totale isolamento' e ad una multa di 25.000 dollari. L'attore sarà costretto a frequentare i trattamenti previsti per chi ha commesso reati di questo tipo.

Gli avvocati difensori avevano chiesto i domiciliari, motivandoli con l'età avanzata della star, oggi ottantunenne.

Eventualità negata dal giudice, che ha affermato:"Nessuno è superiore alla legge, a prescindere dalla situazione economica, dalla fama, dall'essere una celebrità o aver compiuto atti filantropici". O'Neill ha aggiunto inoltre che Cosby era anziano anche al momento dei reati commessi.