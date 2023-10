Bill Cosby è accusato di violenza sessuale: il comico ancora denunciato

Nuova accusa per Bill Cosby. L'attore americano, protagonista della scena comica statunitense per decenni, è stato nuovamente citato in giudizio per violenza sessuale e sequestro di persona. Da anni ormai Cosby è accusato di violenze sessuali da numerose donne. Denunce che hanno portato a condanne e assoluzioni.

A causa delle varie accuse, Bill Cosby è stato espulso dall'Academy nel 2018. Secondo i documenti giudiziari ottenuti da Fox News Digital, Bill Cosby è stato citato in giudizio per aggressione sessuale e sequestro di persona a Los Angeles. A presentare la denuncia è stata Donna Motsinger, affermando di essere stata drogata e violentata da Cosby nel 1972 mentre lavorava come cameriera al ristorante The Trident a Sausalito, in California.



Secondo l'ex cameriera, Cosby l'avrebbe seguita a casa una notte e le avrebbe chiesto di assistere al suo spettacolo al Circle Star Theatre, dove andava in scena il suo show di cabaret Inside the Mind of Bill Cosby. L'uomo sarebbe andata a prenderla in limousine e le avrebbe offerto un bicchiere di vino. In base al racconto di Motsinger, giunti al camerino di Cosby la donna avrebbe iniziato a sentirsi male e ricevette da Cosby quella che lei pensava fosse un'aspirina. Un attimo dopo avrebbe perso conoscenza mentre due uomini di Cosby l'avrebbero portata nella limousine dell'attore, che avrebbe messo il braccio intorno al suo collo. Motsinger si sarebbe risvegliata a casa sua senza vestiti tranne la biancheria intima ma senza top, reggiseno e pantaloni. Sarebbe stata consapevole di essere stata drogata e violentata da Cosby. Nella causa è citata anche Jemmin, Inc., la società di produzione di Cosby, e il Circle Star Theatre, perché non sarebbero riusciti a garantire la sicurezza dei propri ospiti dagli artisti. L'accusa chiede danni in un quantitativo non specificato.



Nel corso degli ultimi vent'anni Bill Cosby è stato accusato da una settantina di donne ma ha sempre sostenuto la propria innocenza. Condannato per violenza sessuale in Pennsylvania nel 2018, Cosby è stato rilasciato nel giugno 2021 a seguito dell'annullamento della propria condanna.