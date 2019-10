Bill Condon alla regia di una nuova versione cinematografica di A Christmas Carol

Il regista di Bill Condon collaborerà con la Disney, per la quale ha già diretto il remake live-action de La bella e la bestia, per una nuova versione cinematografica di A Christmas Carol (Canto di Natale) di Charles Dickens. Il film verrà intitolato Marley e mira a reinventare la storia già nota, raccontandola attraverso gli occhi di Jacob Marley.

Marley è il defunto socio in affari di Ebenezer Scrooge, l'avaro protagonista che nel Canto di Natale di Charles Dickens, riceve visita dai Fantasmi di Natale passati, presenti e futuri, che gli danno quindi possibilità di poter cambiare i propri modi di fare.

Marley appare a Scrooge e predice all'uomo le imminenti visite spettrali.

Bill Condon ha già scritto la sceneggiatura e il progetto è già in fase di sviluppo, con il regista che sarà dietro la macchina da presa.



Le musiche sono state scritte dal vincitore dell'Oscar Stephen Schwartz, già autore delle canzoni di Pocahontas e Il gobbo di Notre Dame, e delle musiche di Wicked a Broadway.

Bill Condon ha vinto un premio Oscar alla miglior sceneggiatura non originale per Demoni e dei, e ha ricevuto poi una candidatura per il film di Rob Marshall, Chicago.

La Disney aveva già affrontato il romanzo breve di Charles Dickens con la versione motion capture di Robert Zemeckis del 2009, con protagonista Jim Carrey nel ruolo di Ebenezer Scrooge. Nelle ultime settimane Apple ha concretizzato un progetto con protagonisti Ryan Reynolds e Will Ferrell.