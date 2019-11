Bill Condon parla del defunto Dark Universe e del suo Bride of Frankenstein

Prima dell'estate del 2017, e dell'arrivo in sala de La mummia, la Universal stava lavorando assiduamente sul lancio del suo universo condiviso: il Dark Universe. Ma il flop della pellicola con Tom Cruise mandò tutto all'aria e i progetti a esso collegato vennero cancellati, incluso il Bride of Frankenstein di Bill Condon.

Nel corso di una recente chiacchierata con Collider, il regista è tornato su quel defunto progetto e di come reagì alla notizia della cancellazione: "E' stato un colpo al cuore, davvero. Eravamo coinvolti, stavamo preparando tutto, ci eravamo immersi completamente. Se devo dirlo, nella maniera più semplice possibile, è stato La mummia, e non sto dicendo nulla contro quel film, ma il fatto che non abbia funzionato per loro, e si trattava dell'inizio di tutto quel processo di re-immaginazione dei loro mostri, ha congelato tutto quanto. David Koepp stava scrivendo la sceneggiatura e pensavo fosse incredibilmente buona ed eravamo sul punto di realizzare un ottimo film, o almeno lo pensavo. E' stato un gran peccato".

Quando viene chiesto a Condon se gli è permesso rispondere su che tipo di approccio stesse seguendo per la sua rivisitazione di Bride of Frankenstein, il regista ha risposto: "Non so se posso parlarne, onestamente. David credo sia ancora coinvolto per capire come trovare un approccio completamente nuovo".

Il disastro commerciale de La mummia, lo ricorderete, ha mandato in fumo le speranze della Universal di consolidare un proprio universo narrativo, con Johnny Depp che aveva pure firmato per diventare L'uomo invisibile (film che invece è stato ridimensionato con l'aiuto di Blumhouse nel film in arrivo nel 2020). Il tutto è stato inevitabilmente ridotto in scala.

"Ad essere onesti penso che sia quello che la Universal stesse pensando proprio all'inizio. All'inizio li abbiamo concepiti come dei grandi film, ma alla fine avrebbero dovuto essere dei film più piccoli". Proprio riguardo al diverso approccio adottato nel nuovo L'uomo invisibile, Condon ha concluso: "Stavamo facendo qualcosa di simile anche noi".

Scritto e diretto da Leigh Whannell, L'uomo invisibile con Elisabeth Moss arriverà nelle sale italiane il 5 marzo 2020.