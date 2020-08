Un biglietto per due: Will Smith e Kevin Hart saranno nel remake del cult di Steve Martin

Se avete amato i classici di Steve Martin, probabilmente avrete guardato e riguardato il cult degli anni '80 Un biglietto per due: cosa reagireste se vi dicessimo che è in arrivo un remake, totalmente inaspettato, con Will Smith e Kevin Hart?

La notizia ci è appena giunta ed è quantomai inattesa, soprattutto perché si stratta di un vero e proprio classico delle commedie americane in cui, inutile dirlo, Martin non risparmia al pubblico situazioni improbabili: Smith e Hart riusciranno a rendere omaggio alla pellicola primigenia?

I due divi di Hollywood, oltre al ruolo da protagonisti, avranno anche quello di produttori, mentre la sceneggiatura del remake sarà affidata ad Aeysha Carr, già produttrice e scrittrice di Brooklyn Nine-Nine e di alcuni episodi della sit-com Tutto in famiglia.

Un biglietto per due ruota intorno ai personaggi di Neal Page (Martin) e Del Griffith (John Candy) e a loro disperato tentativo di tornare a casa in tempo per il giorno del ringraziamento, da qui il titolo originale “Planes, Trains, and Automobiles", ma nessuno dei due immaginava di dover affrontare un viaggio a dir poco impossibile.

Vi è piaciuto il film originale? Come pensate sarà il remake? Come sempre fatecelo sapere nei commenti e continuate a seguirci per altri aggiornamenti!