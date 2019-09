I biglietti venduti da Avengers: Endgame rendono l'idea del successo del film

Un utente di Reddit ha realizzato un grafico in movimento, di quelli che vanno tanto in voga in questo periodo, che segue l'andamento dei biglietti venduti per ogni film del Marvel Cinematic Universe.

Dal primo Iron Man a Spider-Man: Far Frome Home, il grafico che trovate in calce mostra i biglietti staccati per ognuno dei 23 film dell'Infinity Saga dalla sua uscita fino all'ultimo giorno di programmazione.

Mentre all'ultimo posto troviamo l'Incredibile Hulk con Edward Norton, l'unico film che in seguito ha cambiato volto al suo protagonista con l'arrivo di Mark Ruffalo, la prima posizione è saldamente nelle mani del film record Avengers: Endgame - l'attuale film con il maggiore incasso della storia del cinema - con un totale di oltre 310 milioni di biglietti venduti (ben 83 in più rispetto al suo "primo capitolo", Avengers: Infinity War).

Dopo i due capitoli con Thanos seguono gli altri film sui vendicatori, The Avengers e Avengers: Age of Ultron, e come primi stand-alone troviamo invece Iron Man 3 e Black Panther rispettivamente con 151 e 149 milioni di biglietti venduti. Vi aspettavate una classifica di questo tipo? Fatecelo sapere nei commenti.

Per altre notizie vi rimandiamo al piccolo errore di continuità scovato in Avengers: Endgame e la lista di vincitori dei Saturn Awards, nei quali il film dei Fratelli Russo si è aggiudicato ben 6 premi.