I biglietti per i parchi di Disneyland salgono oltre i $200 dollari

Il Los Angeles Times riporta un drastico aumento di prezzi per alcuni dei parchi a tema della Disney, col colosso dell'intrattenimento che ha annunciato che le cifre per un pass giornaliero potranno superare anche i duecento dollari.

E' la prima volta che viene raggiunta tale cifra nei sessantacinque anni di storia di Disneyland: secondo il complesso sistema di prezzi a cinque livelli implementato martedì, un biglietto di un giorno per Disneyland varierà da $104 nei giorni a bassa richiesta fino a $209 per i giorni più richiesti, con l'ingresso di sabato e domenica che da ora costerà $154 (invece di $149).

Anche il prezzo del pass annuale è stato aumentato: il Select Pass, l'opzione di abbonamento annuale più conveniente, è aumentata del 5%, fino a $419 (da $399), mentre il Premier Pass, che già era la più costosa delle opzioni per un pass annuale, è passata da $1.949 a $2.199. Però i prezzi del parcheggio rimangono invariati, a soli $25 al giorno.

"Una visita ai nostri parchi a tema è la migliore esperienza in assoluto, e offriamo scelte flessibili per consentire alle famiglie di scegliere ciò che è meglio per loro", afferma la portavoce della Disneyland Liz Jaeger in una nota. L'aumento dei prezzi arriva a seguito di una causa intentata dai lavoratori del parco sostenendo che la società non paga un salario adeguato. Scopriremo molto presto se questo aumento comporterà un calo nelle affluenze.

"Inizieranno a vederlo nelle indagini sui clienti", dice il consulente del parco a tema John Gerner al Los Angeles Times. "Questo sarà il segno che si sono spinti troppo oltre - sempre SE si sono spinti troppo oltre."

Prima di martedì, l'ultima volta che Disneyland ha aumentato i prezzi di entrata è stato 13 mesi fa, poco prima di aprire la nuova parte del parco di Star Wars Land: Galaxy’s Edge, che però ebbe un forte impatto sulle visite della struttura.