Biglietti d'oro 2023: C'è ancora domani come Avatar 2, Barbie e Oppenheimer

In occasioni delle Giornate Professionali di Cinema, in corso di svolgimento a Sorrento, sono stati assegnati i Biglietti d'oro 2023, i premi che l'industria italiana conferisce ai film che nel corso dell'anno sono stati in grado di attirare nelle sale il maggior numero di spettatori.

Il successo di C’è ancora domani di Paola Cortellesi, film targato Wildside e Vision Distribution, è stato premiato insieme a Il grande giorno di Massimo Venier (Agidi Due – Medusa Film) e Le otto montagne di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch (Wildside – Vision Distribution), i tre film italiani che si aggiudicano quest’anno il Biglietto d'Oro. Oltre a questi titoli, l'industria cinematografica italiana ha riconosciuto anche tre film internazionali, assegnando i premi ad Avatar - La via dell’acqua, Barbie e Oppenheimer, film di James Cameron, Greta Gerwig e Christopher Nolan targati rispettivamente Disney, Warner Bros e Universal, che hanno vinto il premio come film più visti in assoluto.

I Biglietti d’Oro per la stagione cinematografica 2022-2023, assegnati dall'ANEC nell’ambito della 46 edizione delle Giornate Professionali di Cinema, sono attribuiti ai film che secondo il campione Cinetel hanno venduto più biglietti da dicembre 2022 a novembre 2023. Saranno consegnati giovedì 30 novembre alle ore 20:00 a Sorrento nella Sala Sirene dell’Hilton, nel corso di una cerimonia condotta da Gioia Marzocchi.

