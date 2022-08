Big Thunder Mountain: il nuovo film dal parco a tema Disney, dalle registe di Hawkeye

Prima di schivare un progetto come Big Thunder Mountain, ricordate sempre che la Disney è stata in grado di creare franchise come Pirati dei Caraibi e Jungle Cruise a partire dai suoi parchi a tema. Il prossimo ricalcherà le note montagne russe western e sarà diretto dal duo di registe di Hawkeye: tutti i dettagli.

Ovviamente, quando si tratta di adattamenti dai parchi a tema Disney, l’attrazione funge solo da proprietà intellettuale nonché idea iniziale. Le sceneggiature poi seguono tutt’altra direzione, creando personaggi e approfondendo una storia intorno al semplice brivido da montagna russa. Lo dimostra un franchise milionario come Pirati dei Caraibi, forse il più fortunato di quelli tratti da attrazioni Disneyland, cui ha fatto seguito più di recente il Jungle Cruise già pronto al sequel.

Ora è il turno di Big Thunder Mountain, probabilmente l’attrazione più nota di quelle sviluppate negli anni nei vari Disneyland del mondo. L'originale è stato aperto nel 1979 al Disneyland di Anaheim, con un'altra versione inaugurata subito dopo al Magic Kingdom di Orlando, per poi essere esportato in località come Tokyo e Parigi. Dietro la macchina da presa troveremo il duo Bert & Bertie, già registe di Hawkeye.

I dettagli della trama sono sconosciuti in questo momento, ma la Disney è sempre stata incline a trovare modi per trasformare le sue famose attrazioni del parco a tema in grandi film e secondo le fonti rivoltesi a Deadline, la major si è detta entusiasta fin da subito per il progetto delle due registe. Alla sceneggiatura troviamo Kieran e Michele Mulroney, mentre a produrre sarà Disney in collaborazione con LuckyChap Entertainment e Scott Free, la casa di produzione di Ridley Scott.

Di recente, Bert & Bertie hanno diretto anche alcuni episodi dell’acclamata Our Flag Means Death con Taika Waititi.