Big Shark, il nuovo trailer dell'ultimo film con Tommy Wiseau è davvero bizzarro!

La star di The Room, Tommy Wiseau, ha svelato un nuovo trailer ufficiale del suo prossimo lungometraggio, Big Shark, che sembra prendere spunto da un altro titolo trash di successo degli ultimi anni, Sharknado. Nel nuovo film, Tommy Wiseau è affiancato dallo storico collaboratore Greg Sestero.

L'ultimo bizzarro trailer di Big Shark punta i riflettori sulla città di New Orleans, concentrandosi principalmente su un match di boxe. Tuttavia, in breve tempo, un enorme squalo inizia a devastare la costa della città avendo l'incredibile capacità di muoversi sulla terraferma.



Una bestia assetata di sangue che sembra avere il potere di portare con sé l'acqua del mare. Un dettaglio esilarante e assurdo è che il trailer del film... prosegue soltanto per metà video. L'altra metà non è altro che una pubblicità della biancheria intima commercializzata da Tommy Wiseau!



In base alla sinossi ufficiale, Big Shark racconta la storia di tre vigili del fuoco: George (Sestero), Patrick (Wiseau) e Tim (Isaiah LaBorde), impegnati a salvare New Orleans da un gigantesco squalo. Scritto, diretto e prodotto da Wiseau, il primo trailer di Big Shark è uscito addirittura nel 2019. Per un bel viaggio nel mondo di Tommy Wiseau leggete la recensione di The Room, considerato il film più brutto di sempre.



Secondo quanto riporta Variety, Big Shark dovrebbe essere presentato ufficialmente al Cinema 21 di Portland, in Oregon, domenica 2 aprile.



Su Everyeye potete recuperare anche il trailer di Big Shark distribuito nel 2019.