Big Mouth, ecco trailer e data d'uscita della quarta stagione!

Il bello dell'animazione, come ha recentemente ribadito il creatore di Rick and Morty Dan Harmon, è che non hai bisogno di essere presente su un set fisico per portare avanti il lavoro: in un periodo come questo, in cui i rinvii e gli stop alle riprese sono all'ordine del giorno, ecco quindi arrivare i nuovi, attesissimi episodi di Big Mouth!

La serie Netflix che racconta lo sviluppo e le turbe sessuali e non dei suoi giovanissimi protagonisti è giunta ormai alla quarta stagione, che ci viene ora presentata da un trailer che sembra riassumere benissimo le tematiche che verranno affrontate in questi nuovi episodi.

Campi estivi, crescita, ansia sociale: c'è questo e tanto altro in questa quarta stagione di Big Mouth, che sembra volersi concentrare in particolar modo sulla paura di restar fermi in un mondo che va avanti (qui rappresentata da una delle new entry dello show, l'anxiety mosquito) e su tutto ciò che ne deriva, che riguardi o meno la sfera sessuale dei protagonisti.

Vedremo inoltre in che modo si evolveranno i rapporti tra i personaggi dello show, con un attenzione particolare alla situazione decisamente scomoda creatasi tra gli (ex?) best buddies Andrew e Nick, il tutto sullo sfondo di una situazione che sembra precipitare verso una sorta di apocalisse, come vediamo anche nell'ultima scena della clip.

La quarta stagione di Big Mouth sarà disponibile su Netflix a partire dal prossimo 4 dicembre; qualche tempo fa, intanto, i creatori di Big Mouth difesero lo show da alcune critiche sollevate dalla comunità LGBTQ+.