Big, l'incredibile retroscena: De Niro doveva essere il protagonista al posto di Tom Hanks

A oltre 30 anni di distanza dalla sua uscite nelle sale, sembra impossibile immaginare Big con un volto che non sia quello di Tom Hanks. Eppure, come rivelato dalla co-star Elizabeth Perkins durante una recente intervista, inizialmente la produzione aveva affidato il ruolo del protagonista a Robert De Niro.

"In realtà era stato scelto Robert De Niro per il ruolo di Josh nel film. Ha dovuto rinunciare per via di un conflitto di programmazione, e poi hanno optato per Tom Hanks. Nel mio cervello è un film completamente diverso con Robert De Niro" ha spiegato l'attrice al Watch What Happens Live condotto da Andy Cohen.

La presenza di De Niro non solo avrebbe cambiato le fattezze di Josh, ma avrebbe dato alla pellicola un tono più cupo, cosa che poi è cambiata proprio con l'arrivo di Hanks. "Era più lunatico, un po' più come un film horror con Robert De Niro che vaga per le strade di New York. Tom Hanks ha portato un tono molto più leggero" ha aggiunto la Perkins.

Diretto da Penny Marshall e scritto da Gary Ross, Big vedeva Hanks nei panni di Josh, un ragazzino di 13 anni che si ritrova nel corpo di un 30enne dopo che il mago della macchinetta di un luna park esaudisce il suo desiderio di diventare grande. Grazie alla sua interpretazione, lo ricordiamo, l'attore ha ottenuto la sua prima candidatura agli Oscar nel 1989.

