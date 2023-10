Big Game - Caccia al presidente, il protagonista sarebbe dovuto essere un altro divo!

Big Game - Caccia al presidente è una pellicola del 2014 che vede Samuel L. Jackson negli inediti panni del leader degli Stati Uniti d'America. Nonostante la notorietà dell'attore coinvolto nel progetto pare che, inizialmente, i piani del regista fossero ben altri puntando ad un altra grandissima star.

Nel trailer di Big Game - Caccia al presidente, è più che chiaro l'intento puramente satirico di tutto il prodotto, con l'obiettivo di prendere in giro e raccontare una storia d'azione capace di affiancare quello che, notoriamente, è definito l'uomo più potente del pianeta ad un ragazzino dopo essere sopravvissuto ad un attacco terroristico che puntava ad eliminarlo. Prima che la scelta ricadesse su Samuel L. Jackson, pare che fosse stato considerato un altro grandissimo volto di Hollywood che, in quel periodo, non stava navigando in acque calme.

L'idea originale era quello di contattare Mel Gibson che avrebbe dovuto vestire i panni del protagonista. Il regista, infatti, ha ammesso di aver pensato a lui fino al primo momento e a come, secondo lui, sarebbe stato perfetto nel ruolo. Non è chiaro per quale motivo non si sia proseguito su questa strada decidendo di virare su un attore completamente diverso. Nonostante il risultato sia stato di qualità, sarebbe stato interessante vedere Mel Gibson prestare il volto ad un personaggio così particolare e fuori dalle righe.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo al film, vi consigliamo la nostra recensione di Big Game - Caccia al presidente.