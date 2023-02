Big Fish, Billy Crudup e Tim Burton: 'Ero io il protagonista'

È ormai passato molto tempo dall'uscita di Big Fish, uno dei numerosi capolavori di Tim Burton che vede come protagonista Ewan McGregor nei panni di Edward Bloom e un versatile Danny De Vito . Ma a proposito di tale posizione da protagonista, Billy Crudup non sembrerebbe essere molto d'accordo.

"È chiaro, sono nella fase 'Jack' della mia vita. Tornando indietro, mi rivedo moltissimo nel personaggi di Albert Finney ora, molto di più di quanto non facessi all'epoca mentre giravo il film. Mi ricordo che cercai di convincere Tim Burton che il mio personaggio fosse il protagonista. Infatti, era il mio personaggio a mantenere il segreto", ha rivelato Billy Crudup durante un'intervista per Comicbook, nonché nostra fonte, rivendicando la posizione sottovalutata dell'amico che intende riportare alla realtà Edward.

L'attore ha poi continuato dicendo che: "Tutti continuavano a dire 'No, no, Billy, non lo capisci. Queste bellissime fantasie che si sta creando stanno creando una vita magica'. Mentre io ero, 'No! Se potessimo dirgli la verità entrambi potrebbero tornare nella realtà e condividere il presente insieme, così da ottenere veramente l'amore'. Crudup poi scherzava sul fatto di volere un 'monologo colorato invece di essere il solito amico antipatico". 'Ora, sì, essere dalla parte opposta, è molto più semplice".

Per chi se la fosse persa, vi rimandiamo alla nostra recensione di Big Fish.