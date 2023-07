Big, Elizabeth Perkins spiega perché non è mai stato realizzato un sequel

Big, la storia di un bambino che si risveglia una mattina di colpo 30enne, è stato il trampolino di lancio per la carriera di Tom Hanks: il film di Penny Marshall, uscito nel 1988, è entrato a far parte della storia del cinema, vantando numerose nomination per l'attore tra cui la candidatura all'Oscar come miglior attore protagonista.

Ma come mai non è mai stato realizzato un sequel?A questa domanda ha risposto Elizabeth Perkins, che in Big interpreta Susan nel corso di un panel di promozione della seconda stagione della serie TV The Afterparty (c'è già una data di uscita): "È stato trasformato in un musical di Broadway, ci sono stati dei piccoli spin-off, ma non è mai stato un film di cui Penny Marshall voleva fare un sequel. La storia - ha detto l'attrice a Comicbook.com - è perfetta così com'è, e né Tom né io eravamo interessati a continuare".

La "mania" dei sequel è scoppiata negli anni ottanta, andando pian piano ad affievolirsi con gli anni. Ma ci sono storie che non hanno bisogno di un sequel che rischierebbe di rovinare tutti i bei ricordi del pubblico, o semplicemente, per citare proprio Elizabeth Perkins, certe storie sono perfette così come sono senza allungare ulteriormente il brodo.

L'attrice arriverà presto sul piccolo schermo con The Afterparty 2, mentre Tom Hanks è tra la schiera di attori di Hollywood che reciterà in Asteroid City di Wes Anderson in arrivo a settembre.