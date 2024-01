Big Bad: lupi mannari crudeli nel nuovo film di Christopher Landon, ex regista di Scream 7

Dopo aver dovuto abbandonare la regia di Scream 7, il regista Christopher Landon ha già trovato il suo prossimo progetto: sarà ancora una volta un horror, intitolato Big Bad e incentrato sul tema dei lupi mannari.

La Lionsgate è in trattative avanzate per ottenere il pacchetto basato sul racconto di Chandler Baker, con la trama incentrata su una famiglia che deve sopravvivere una notte in una fattoria circondata da lupi mannari: se vi sembra famigliare, è perché "Big Bad" è un racconto apparso nella raccolta horror Creature Feature, che includeva storie di diversi autori, tra i quali anche Joe Hill, il figlio di Stephen King.

Il progetto segna il primo incarico per Christopher Landon, apprezzato autore di Freaky e Auguri per la tua morte, dopo l'improvvisa uscita di scena da Scream VII, titolo che non sta attraversando un periodo particolarmente felice dopo che la casa di produzione Spyglass ha licenziato la protagonista Melissa Barrera per alcuni post sui social media sul conflitto Israele-Hamas, licenziamento cui ha fatto seguito l'addio di Jenna Ortega per questioni legate al cachet e ad altri impegni. “Era un lavoro da sogno che si è trasformato in un incubo. E il mio cuore si è spezzato per tutte le persone coinvolte", aveva scritto Landon su X il mese scorso nell'annunciare la sua rinuncia alla regia del film.

Per altri contenuti scoprite cosa ha detto l'attrice Jasmin Savoy Brown sul suo ritorno in Scream 7