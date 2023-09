Biancaneve, svelata l'attrice che stava per avere il ruolo al posto di Rachel Zegler

In attesa di vedere la prima immagine promozionale del live action Biancaneve e dopo le polemiche suscitate dalla foto trapelata online sulle presunte modifiche ai personaggi, anche Rachel Zegler ha dovuto subire le critiche da chi la ritiene inadatta al ruolo della protagonista nuovo rifacimento di un Classico Disney.

Nelle ultime ore è emersa la notizia che un'altra attrice ha sfiorato il ruolo di Biancaneve. A confermarlo è stata la diretta interessata al podcast Hablemos De CIne Con: Renata Vaca, che apparirà anche nel prossimo capitolo cinematografico di Saw, ha rivelato di essere stata una delle scelte finali per Biancaneve prima che il ruolo venisse affidato a Zegler, che ha avanzato critiche a Disney per i compensi legati allo streaming.

"Abbiamo iniziato il casting, l'ho fatto. Mi hanno dato alcune annotazioni. Ho detto 'grazie' e basta. Penso che avessi bisogno di più per una decisione del genere. Inoltre, Rachel Zegler ha così tanto talento. Per me è stato come un 'Niente da fare'. Marc Webb mi ha diretto, anche se è stato soltanto per un casting. Ero lì come Biancaneve e ad un certo punto mi ha vista come Biancaneve. Forse un giorno la Disney mi chiamerà di nuovo per essere una principessa".



Disney aveva probabilmente in testa un'attrice latina per il ruolo di Biancaneve, visto che ha scelto a Zegler, di origine colombiana, e ha fatto il provino alla messicana Vaca.

Le voci sulla cancellazione del film che sono circolate nell'ultimo periodo sono state smentite ma è possibile che l'uscita venga posticipata a causa dello sciopero di attori e sceneggiatori.