Biancaneve stravolgerà il Classico Disney: 'Lei socialista liberale leader dei banditi'

Il controverso remake live-action di Biancaneve, che potrebbe essere rinviato dalla sua data d'uscita di marzo 2024, a quanto pare rischierà di stirare il significato di 'remake' fino al suo estremo limite.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, infatti, il noto insider My time to shine hello, uno dei più affidabili del settore, in queste ore ha rivelato nuovi dettagli sulla storia del prossimo film di Biancaneve, che si discosterà davvero tantissimo dal Classico Disney del 1937: per questo nuovo progetto, la protagonista Biancaneve (interpretata da Rachel Zegler, che ha recentemente descritto il Classico Biancaneve come una storia di stalker) è stata descritta dall'insider come una 'socialista liberale' indipendente che diventerà la leader dei Banditi, un gruppo di ladri destinati a sostituire i famosi 'Sette Nani' - le cui figure sono considerate non particolarmente adattate alle sensibilità della cultura woke. politicamente. Inoltre, lo scooper ha parlato anche del ruolo di Jonathan, l'interesse sentimentale di Biancaneve, e del ruolo dei Banditi nel regno della Regina Cattiva.

"Le persone che salvano Biancaneve in questa versione sono denominate i Banditi. Anche Jonathan, l'interesse amoroso maschile che NON È un principe, è uno dei banditi. I banditi saranno raccontati grossomodo come Robin Hood, rubano alla regina per sfamare i poveri del regno. La stessa Biancaneve è una socialista liberale e indipendente e in questa versione del film guiderà i Banditi e il popolo verso una rivoluzione contro la Regina Cattiva".

Attualmente, Biancaneve è atteso per il 22 marzo 2024: come detto però quella data d'uscita rischia di cambiare dopo il rinvio di Dune 2 da novembre 2023 al 15 marzo 2024.