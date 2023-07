Biancaneve, ci sono anche i Sette Nani nelle nuove foto dal set!

Il mondo sta ancora metabolizzando il live-action de La Sirenetta, ma Disney non ha certo intenzione di fermarsi: la House of Mouse è costantemente al lavoro sui prossimi progetti, e per quanto riguarda il fronte live-action uno dei più attesi è senz'altro quello di Biancaneve, film che sbagliare sarebbe praticamente un sacrilegio.

Mentre Gal Gadot si mostra ancora una volta entusiasta del ruolo di Grimilde, dunque, ecco che dal set giungono un po' di novità che ci permettono di farci un'idea di ciò che vedremo sul grande schermo: nelle nuove foto circolate proprio in queste ore, infatti, possiamo finalmente dare uno sguardo non solo alla protagonista interpretata da Rachel Zegler, ma anche ai suoi importantissimi co-protagonisti: parliamo, ovviamente, dei Sette Nani.

Eccoli tutti insieme, dunque, compreso il Brontolo di Martin Klebba, nella foto che ce ne mostra per la prima volta l'aspetto: si tratta, come prevedibile, di una versione di Dotto e soci parecchio diversa da quella presente nello storico Classico animato, ma d'altronde non sarebbe la prima volta che Disney prenda le distanze da aspetto o storia originari nel riproporli in chiave live-action (e quando le cose non sono andate così la critica non è stata necessariamente favorevole, si prenda ad esempio Il Re Leone). L'importante, insomma, sarà l'impatto: pensate possa essere all'altezza delle aspettative? Diteci la vostra nei commenti!