Biancaneve e i sette nani, guardate il logo del live-action Disney con Gal Gadot

Basato sulla fiaba dei fratelli Grimm, l'originale Biancaneve e i sette nani è stato distribuito nel 1937 dalla Walt Disney Productions ed è stato il primo lungometraggio animato dello studio. Ora, il nuovo remale in live-action diretto da Marc Webb ha in programma di aggiornare il titolo del '37: ecco il logo del film appena reso pubblico.

Il musical conterà su nuove canzoni scritte da Benj Pasek e Justin Paul, il duo vincitore del Tony Award e dell'Oscar dietro il film di successo Dear Evan Hansen, passato alla Festa del Cinema di Roma e di prossima uscita in Italia, così come il film del 2016 La La Land, diretto da Damien Chazelle (Whiplash) con Ryan Gosling ed Emma Stone. Come rivelano le prime fasi di casting di Biancaneve, a interpretare il ruolo principale troveremo Rachel Zegler, la star del remake di West Side Story realizzato da Steven Spielberg, anch’esso di prossima uscita.

La giovane attrice ha esordito a Broadway, ma il suo background nel teatro musicale non è l'unico motivo per cui Marc Webb l'ha scelta per interpretare la più bella del reame. "Le straordinarie capacità vocali di Rachel sono solo l'inizio dei suoi doni", ha detto il regista a Deadline lo stesso mese in cui è stato annunciato il suo casting. "La sua forza, intelligenza e ottimismo diventeranno parte integrante della riscoperta della gioia in questa classica fiaba Disney". Oltre a lei, Gal Gadot si è detta elettrizzata per Biancaneve, nel quale interpreterà invece la strega cattiva.

Ora, un nuovo logo ci da un primo assaggio della fiaba che sarà e rende ufficiale il titolo del progetto, che ricalca anche i Sette Nani di quello originale. Lo trovate nel post twitter in calce all’articolo. Negli ultimi dieci anni, la Casa di Topolino ha reinventato alcuni dei suoi film d'animazione più famosi con remake in live-action: Cenerentola, La carica dei 101, Mulan, Il re leone, Il libro della giungla, Aladdin, Dumbo, La bella e la bestia e La Sirenetta, con protagonista la cantante Halle Bailey nei panni di Ariel, la cui uscita è prevista per il 2023. Per quanto riguarda Biancaneve invece, è forse presto per fare delle previsioni. Voi cosa vi aspettate dal live-action? Ditecelo nei commenti!