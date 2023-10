Biancaneve, il risultato del film con Rachel Zegler ai test-screening spiazza i fan

In un lungo articolo dedicato alle novità dal mondo Disney, nel quale si è parlato anche del remake live-action di Frozen e del remake live-action di Tarzan, il portale The DisInsider ha fornito un grosso aggiornamento sul remake live-action di Biancaneve con Rachel Zegler.

Secondo quanto riportato dal sito, noto per la sua vicinanza agli ambienti Disney, il remake di Biancaneve ha avuto delle proiezioni di prova e il risultato sarebbe stato ottimo: con sommo dispiacere degli haters, addirittura, le fonti parlano di un pubblico entusiasta del film, con le performance di Gal Gadot (nei panni della Regina Cattiva) e dell'odiatissima Rachel Zegler definite 'meravigliose'. Il report cita anche le recenti indiscrezioni secondo cui Rachel Zegler sarà sostituita da Jenna Ortega o da un'altra attrice a causa delle numerose controversie degli scorsi mesi, ma prevedibilmente li bolla come assolutamente falsi.

Ricordiamo che la data d’uscita di Biancaneve al momento della stesura di questo articolo è ancora prevista per il 22 marzo 2024, tuttavia alcune sessioni di riprese aggiuntive erano ancora in corso prima dell'inizio dello sciopero del sindacato degli attori SAG-AFTRA e non erano state completate al 100%, quindi un rinvio a questo punto è altamente probabile.

Vi terremo aggiornati con tutte le prossime novità, restate sintonizzati su Everyeye.