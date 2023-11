Biancaneve, il remake Disney nei guai? Budget di oltre 300 milioni con sequel pianificati

In attesa del primo trailer di Biancaneve, torniamo a parlare del tanto contestato remake live-action della Disney con protagonista Rachel Zegler intercettando le ultime indiscrezioni arrivate dalla rete.

Stando agli ultimi report, impossibili da verificare ufficialmente al momento e che quindi andrebbero considerati con le dovute precauzioni, la Disney avrebbe già speso 330 milioni di dollari per Biancaneve, con una fonte anonima che ha rivelato al Daily Mail che ci sarebbero anche dei sequel già pianificati, il cui futuro però attualmente è incerto: "La Disney ha dovuto rinviare Biancaneve perché ha speso tantissimi soldi su quel film e non può permettersi un flop al box office: se ciò accadesse, potrebbe paralizzare i futuri remake e i potenziali sequel di Biancaneve che hanno pianificato".

L'insider ha aggiunto: "È una tempesta perfetta in questo momento, ma sono pronti a cambiare strategia nella speranza che tutto funzioni per il meglio e il film possa ribaltare le aspettative che il pubblico si è costruito. Il vero lavoro inizia ora: hanno dovuto rinviare tutto perché non solo devono realizzarlo nel miglior modo possibile, ma devono anche preparare il merchandising e hanno bisogno che i nani e il resto dei personaggi siano esattamente uguali a quelli del film."

Ricordiamo che Marc Webb (The Amazing Spider-Man) ha diretto Biancaneve da una sceneggiatura della regista di Barbie Greta Gerwig e della drammaturga Erin Cressida Wilson. Nei giorni scorsi Biancaneve è stato ufficialmente rinviato, e ora uscirà nelle sale il 21 marzo 2025.