Biancaneve, Rachel Zegler sincera sul live-action: 'Non so come sia'

Quello di Biancaneve è, alla pari forse solo con La Sirenetta, il live-action Disney sul quale più si è chiacchierato e polemizzato nel corso degli ultimi tempi: al netto del pensiero di ognuno e a riprese ormai ultimate, dunque, cosa sappiamo del risultato finale? Sarà davvero all'altezza di uno dei Classici più amati?

A parlarne, dopo aver ammesso di esser stata terrorizzata da Biancaneve durante l'infanzia, è stata proprio Rachel Zegler: con grande sincerità, però, la star di West Side Story ha ammesso di non sapere ancora nulla di ciò che vedremo in sala, dal momento in cui non le sarebbe ancora stato dato modo di dare un'occhiata al materiale.

"Non ho idea di come sia, ma mi sono divertita un sacco durante le riprese" sono state le parole di Zegler, che ha comunque aggiunto: "C'è così tanta magia nel film, così tanta di quella magia Disney". Zegler ha poi proseguito: "Per Bob Iger era davvero importante che lo facessimo al momento giusto, quindi il fatto che io sia riuscita a farlo e che loro abbiano pensato che fossi pronta quando ho firmato è davvero fantastico". E voi, cosa vi aspettate da questo nuovo live-action? Fatecelo sapere nei commenti! Ecco, intanto, quando dovrebbe esordire in sala il live-action di Biancaneve.