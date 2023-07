Biancaneve, Rachel Zegler rompe il silenzio sulle polemiche:'Discorsi senza senso'

Nei giorni scorsi la nuova produzione Disney, il live action Biancaneve e i sette nani, è finita nell'occhio del ciclone a causa di alcune foto che pare siano state scattate sul set del film e ritraggono le creature magiche scelte per sostituire i nani. Nonostante le smentite ufficiali Disney, le polemiche non placano.

Rachel Zegler sui social è stata sollecitata in merito al proprio casting e l'attrice ha commentato direttamente la questione, facendo un appello ai propri follower e fan:"Apprezzo moltissimo l'amore che sento da coloro che mi stanno difendendo online, ma vi prego, non taggatemi nei discorsi senza senso sul mio casting. Non voglio leggerli". Su Everyeye potete vedere le foto di Biancaneve che stanno facendo discutere in questi giorni.

Zegler non ha voluto commentare la presunta scelta di sostituire i sette nani con delle creature magiche, limitandosi ad essere vicina a qualsiasi iniziativa volta a favorire una maggiore incisività:"Spero che ogni bambina sappia che può diventare una principessa" ha chiosato.



Gal Gadot sarà la matrigna in Biancaneve e i sette nani, al fianco di Rachel Zegler nel ruolo di Biancaneve.

Nei prossimi mesi vi terremo aggiornati sulle novità che riguardano questo discusso nuovo progetto Disney, che da tempo suscita discussioni e polemiche.



Disney ha smentito le foto di Biancaneve circolate nei giorni scorsi ma il Mail ne ha confermato la veridicità.