Biancaneve, Rachel Zegler risponde agli hater: 'Le vostre sono pessime giornate'

Durante la doppia intervista con la protagonista de La sirenetta Halle Bailey, l'attrice Rachel Zegler ha avuto modo di rispondere per le rime ai tanti haters online che hanno criticato la scelta della Disney per il remake di Biancaneve.

A quanto pare, come la sua collega Principessa Disney in live-action, che era stata attaccata a causa del colore della pelle, anche Rachel Zegler si è detta in grado di non dare peso all'odio dei social, e ha spiegato che ha imparato che cercare di ragionare con alcune persone a volte è semplicemente impossibile e che la strategia migliore è lasciarsi scivolare addosso la negatività:

"Scegliere la via della gratitudine e della riconoscenza significa scegliere la pace. Per quanto tu voglia ricordare verbalmente alle persone che essere sotto i riflettori non fa di te un essere sovrumano, ma che le attrici sono persone normali con sentimenti veri, non necessariamente può servire a qualcosa, a volte. Anzi, spesso rispondere a queste persone alimenta ancora di più il loro odio nei tuoi confronti. La mia strategia è ignorare queste cose negative, e ricordarmi che probabilmente queste persone probabilmente stanno passando una giornata davvero dura. Mentre io sto pubblicando un film" ha aggiunto.

Ricordiamo che il remake di Biancaneve uscirà nel 2025, mentre Rachel Zegler può essere vista al cinema in questi giorni con il prequel Hunger Games: Ballata dell'usignolo e del serpente.