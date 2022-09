Biancaneve, Rachel Zegler sulla reazione dei fan al D23: 'Vi ringrazio di cuore'

Al D23 è stato rilasciato un primo breve filmato di Biancaneve, il live-action Disney ispirato al classico del 1937 che sembra aver conquistato immediatamente il cuore del pubblico e così, la protagonista Rachel Zegler ha voluto ringraziare tutti i fan di questa calorosissima accoglienza.

Parlando con The Hollywood Reporter ha detto: "Vi svelo una curiosità, non sono riuscito a guardarlo, non l'ho visto, non ho idea di come stessero reagendo tutti i presenti, ma ho visto il logo e questo mi è bastato per emozionarmi davvero tanto. Ho anche sentito tutti urlare e mi sono davvero eccitata, il che significa che deve essergli piaciuto. Ma so come mi sono sentito mentre lo realizzavo, quindi sentire questa calorosa accoglienza è stato per me straordinario, sentirli urlare ed applaudire mi riempie di orgoglio. Vi ringrazio di cuore".

Rachel Zegler è perfetta come Biancaneve e questo il pubblico non ha potuto fare a meno di riconoscerlo. La giovane attrice salita alla ribalta grazie al ruolo di Maria nel West Side Story di Steven Spielberg sembra aver convinto gli appassionati di classici Disney. Viste le recensioni negative ottenute da Pinocchio, lo stesso non può dirsi per il film diretto da Robert Zemeckis.

A vostro avvisto, questo nuovo live-action di Biancaneve riuscirà a convincere gli spettatori? Per scoprirlo, non ci resta che attendere.