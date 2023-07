Biancaneve, Rachel Zegler: 'Niente principe azzurro, non siamo nel 1937'

Le polemiche su Biancaneve, il nuovo remake live-action della Disney con protagoniste Rachel Zegler e Gal Gadot, non accennano a fermarsi anzi, addirittura 'tornano indietro nel tempo'.

In queste ore, infatti, è tornato virale il video di una vecchia intervista rilasciata da Rachel Zegler e Gal Gadot a Variety in occasione del Disney Expo 2022, nella quale la protagonista, che interpreterà la principessa Disney Biancaneve nel nuovo film in uscita nel 2024, non le mandava certo a dire agli haters, anticipando un remake senza principe azzurro e lontano anni luce dal capolavoro animato originale del 1937. "Non siamo più nel 1937. Biancaneve non verrà salvata dal principe azzurro e non sognerà il vero amore. Sognerà invece di diventare una leader indipendente, la leader che sa di poter essere e la leader che il suo defunto padre le ha detto che sarebbe diventata se si fosse comportata in modo impavido, giusto, coraggioso e sincero".

Il video è riemerso in questi giorni dopo le grosse novità sul remake di Biancaneve, che a quanto pare tra i tanti cambiamenti - come vedete in calce, già anticipati da Rachel Zegler l'anno scorso - sostituirà i sette nani con un gruppo di sette ladri guasconi, destinati ad accompagnare Biancaneve nelle sue avventure.

Al momento della stesura di questo articolo, Biancaneve ha una data d'uscita fissata per il 22 marzo 2024.