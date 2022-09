Biancaneve: Rachel Zegler e Gal Gadot raccontano il nuovo live action Disney

Il cast di Biancaneve è stato ospite sul palco durante il D23 Expo, per presentare il prossimo live-action Disney ispirato al film d'animazione del 1937. Rachel Zegler, che ha ringraziato i fan presenti all'evento, interpreterà la protagonista, mentre Gal Gadot vestirà i panni della regina cattiva.

E proprio la star di Biancaneve, Rachel Zegler, ha recentemente parlato con Comicbook del suo nuovo ruolo e dell'importanza di interpretare una delle più iconiche principesse Disney: "Beh, devo lavorare sodo...È incredibile essere una principessa iconica. Essere la prima Principessa Disney è una grande responsabilità e sento tanta pressione. È incredibile".

"È un cartone animato iconico, ha 85 anni e Marc Webb, il nostro regista, vuole creare una principessa eroica per sua figlia", ha raccontato l'attrice all'Associated Press. "Adoro davvero questo sentimento e spero che venga ripreso per tutte le prossime versioni live-action di questi cartoni Disney, dove le donne sono viste come meno importanti rispetto ai personaggi maschili. Penso che sia possibile essere sia una principessa che un eroe, e mi piacerebbe essere entrambi".

Gal Gadot ha invece parlato della sua regina malvagia: "Prima di tutto, mi sono divertita con questo personaggio e mi è piaciuto interpretarlo", ha raccontato. "È uno dei personaggi che mi è piaciuto di più interpretare". "Lei è malvagia. Profondamente [fa gesti malvagi], sai? Ha questo lato oscuro... e ciò che Biancaneve ottiene da lei... [sembra minaccioso]. Aspettate e basta."

L'attrice ha poi continuato: "Da dove comincio? Prima di tutto, per me, è stato molto diverso da qualsiasi cosa avessi mai fatto prima", ha spiegato. "Sono abituata a interpretare l'altra estremità di dove dovrebbe essere il cuore. È la prima e la più iconica cattiva al mondo ed è stato così delizioso entrare nei suoi panni e infilarsi sotto la sua pelle. Mi è piaciuto così tanto".

Per salutarvi, vi ricordiamo che Biancaneve uscirà nel 2024.