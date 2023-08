Biancaneve, Rachel Zegler cattivissima sull'originale: 'Una storia di stalking'

Rachel Zegler è pronta a vestire i panni di Biancaneve, ma non per questo fa sconti alla precedente e storica versione dell'iconica principessa Disney: secondo la star di West Side Story, infatti, il film che diede il via alla dinastia dei Classici presenta più di un punto critico per quanto riguarda il rapporto tra Biancaneve e il principe.

Il parere di Zegler non è certo una novità: l'attrice ci aveva già parlato di una Biancaneve senza principe azzurro nell'imminente live-action, ma con le sue ultime dichiarazioni si è spinta addirittura oltre, bollando il salvataggio della nostra da parte del suo amato come di una vera e propria operazione di stalking da parte di quest'ultimo.

"Voglio dire, il cartone animato originale è uscito nel 1937 ed è una cosa che oggi è davvero, davvero evidente. Ci si concentra tantissimo sulla storia d'amore tra lei e questo tipo che letteralmente le fa stalking. Inquietante, davvero inquietante, non faremo così stavolta" sono state le parole con cui l'attrice ha parlato della questione.

Per quanto ironiche, le dichiarazioni di Zegler lasciano dunque intendere la volontà di Disney di apportare importanti cambiamenti a certe dinamiche: favorevoli o contrari? Diteci la vostra nei commenti! Gal Gadot, intanto, ha confermato di aver sostenuto il provino per la Regina Cattiva in Biancaneve.